"Это капитуляция!" Украинцы выдвинули Зеленскому жесткий ультиматум по войне с Россией

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с требованием не допустить капитуляции Украины перед Россией в ходе переговоров "Нормандской четверки".

Обращение к главе государства подписали украинские общественные деятели, ученые, эксперты, волонтеры и добровольцы. Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО, волонтер Мирослав Гай.

"Мы обеспокоены заявлением президента Зеленского от 12 сентября 2019 о том, что на встрече лидеров государств "Нормандской четверки" будет обсуждаться "формула Штайнмайера". Известно, что эта формула предусматривает проведение выборов на оккупированных Россией украинских территориях и предоставления им особого статуса. Применение данной формулы, основанной на навязанных Украине силой Минских договоренностях, выносит за скобки переговоров вопросы деоккупации Крыму и ответственности России как государства агрессора", – говорится в сообщении.

Гай пояснил, что согласие с этой или с любой похожей формулой означает капитуляцию Украины на условиях Кремля.

"Мира с Россией нельзя достигать любой ценой. Такой мир приведет к еще более масштабной войне, больших жертв и лишений украинцев, повлечет разрушение независимой государственности Украины. В истории украинско-российских отношений множество примеров, когда уступки кремлевскому руководству поощряли агрессора к еще большим требованиям", – подчеркнул волонтер.

Ветеран АТО добавил, что Зеленский, как президент и Верховный Главнокомандующий должен осознавать, что его позиция в вопросе прекращения российской агрессии не должна определяться конъюнктурными политическими соображениями.

Владимир Зеленский

"Президент должен понимать, что в украинско-российских отношениях возник не ситуативный конфликт, а происходит очередная попытка России уничтожить Украину как независимое государство", – подытожил он.

Под обращением к Зеленскому помимо Гая подписались также Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Василенко Владимир, экс-министр иностранных дел Басараб Михаил, бывший нардеп Тарасюк Борис, герой Украины Брюховецкий Вячеслав, экс-нардеп Гопко Анна и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".

Этот сценарий предусматривает разведении сил и вооружения на Донбассе, проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре. Президент Украины готовность к переговорам накануне уже подтвердил.

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