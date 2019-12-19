Это измена: Жебривский разгромил идею восстановления ж/д сообщения с ОРДЛО

После "национализации" оккупационными властями украинских предприятий на оккупированных территориях восстановление железнодорожного сообщения с ОРДЛО является не чем иным, как предательством государственных интересов Украины. Поэтому министру иностранных дел Вадиму Пристайко лучше заняться международными отношениями, а не озвучивать подобные инициативы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экс-председатель Донецкой военно-гражданской администрации, лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

Реагируя на высказанное министром Пристайко предположение о возможном возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО, Жебривский напомнил, при каких условиях это сообщение было прекращено.

"Перевозка товаров по железной дороге между подконтрольными территориями и ОРДЛО остановилась после так называемой блокады под названием "торговля на крови". До этого, до 2017 года, в ОРДЛО были предприятия, которые имели украинскую юрисдикцию и платили налоги не там, а в украинский бюджет. Например, некоторые металлургические заводы, шахты - как частные, так и государственные. И продукция, которую они производили, ввозилась в Украину. То есть тогда мы не были вынуждены покупать антрацитовый уголь из России либо платить за уголь с Донбасса, вывезенный через Ростовскую область. Мы покупали украинский уголь - втрое дешевле, чем сейчас. Тогда такое транспортное сообщение было логичным и выгодным", - напомнил Жебривский.

Он также подчеркнул, что уже тогда продукцию предприятий, не имеющих украинской юрисдикции и не перечисляющих налоги в украинский бюджет, перевозить по железной дороге было запрещено. По словам Жебривского, железная дорога использовалась исключительно для обеспечения украинских предприятий на оккупированных территориях необходимыми материалами и для вывоза из ОРДЛО их продукции.

"После организованной отдельными личностями блокады, россияне "национализировали" эти предприятия и передали их в управление Курченко. И если господин Пристайко сейчас хочет обеспечить железнодорожные перевозки - что именно он собирается перевозить? Он собирается восстановить или создать экономические отношения предприятий временно оккупированной территории с большой Украиной? Возможно, это тоже уступки после "нормандской встречи"? Так пока не будут возвращены "национализированные" оккупационной властью предприятия, говорить о каких-то железнодорожных перевозках - это бесперспективно. Это будет измена, сдача национальных интересов", - подчеркнул Жебривский.

Он также резко раскритиковал возможное восстановление пассажирских перевозок без гарантий безопасности.

"С 2014 года пассажирские перевозки остановлены. Как господин Пристайко представляет себе возобновление движения пассажирских поездов через линию фронта? Как сегодня можно предотвратить перевозку в поездах и электричках взрывоопасных предметов, оружия, других вещей? Как обеспечить безопасность? По моему убеждению, господину Пристайко пора уже становиться министром иностранных дел, а не оставаться спикером не совсем официальных лиц", - отметил политик.

На уточняющий вопрос журналиста о том, какие именно "не совсем официальные лица" он имеет в виду, Жебривский назвал фамилию действующего руководителя Офиса президента.

"Я так понимаю, инициатива по восстановлению железнодорожного сообщения с ОРДЛО исходит, скорее всего, от Андрея Богдана. Хотя я могу ошибаться", - отметил политик.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью УНИАН в очередной раз допустил возможность восстановления железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Впервые такие планы были озвучены летом этого года: соответствующие шаги были прописаны в стратегии развития "Укрзалізниці" до 2025 года, которую Кабинет министров утвердил еще в июне.

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