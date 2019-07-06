"Это их ответственность": в ЦИК рассказали, как говорили "Слуге народа" о проблемных кандидатах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предупреждала партию "Слуга народа" о двойном гражданстве четырех ее членов, поэтому ее руководство должно нести политическую ответственность.

Об этом в интервью "Цензору" рассказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко. По его словам, информация о двойном гражданстве кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова (№22), Михаила Соколова (№22) и Валерия Божика - поступила от журналистов и общественности.

Александр Куницкий

Андрей Холодов Схеми

Михаил Соколов Цензор

"ЦИК направила данные о гражданстве и других жизненных обстоятельств четырех кандидатов от партии "Слуга народа". Это Куницкий, Холодов, Соколов и Божик. Дело в том, что многие политические партии рассказывали, что они будут чистить списки. И ЦИК не имеет компетенции или оснований проверять законность приобретения или лишения или двойного гражданства", — сказал Радченко.

"Мы просто предоставили информацию. Это уже политическая ответственность партии, сначала говорит, что у нас все хорошие, белые, пушистые, потом будем вычищать списки, потом пост-праймериз ... ЦИК направила письма в политическую партию "Слуга народа". Пусть разбираются", — заключил он.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Денисенко в социальной сети сообщил о наличии у Александра Куницкого двойного гражданства опубликовав его израильский заграничный паспорт.

По Андрею Холодову имеется информация о том, что на протяжении последних пяти лет Холодов не жил в Украине, а поэтому не имеет права баллотироваться в нардепы. Помимо всего, он является приближенным к семье кума президента РФ Владимира Путина –Виктора Медведчука. У Михаила Соколова имеется паспорт гражданина России, а у Валерия Божика - Румынии.

Подробнее о скандальных кандидатах от партии "Слуга народа" - читайте в материале OBOZREVATEL.

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