"Это игра на публику!" "Слуга народа" раскрыл, как принимаются законы в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко рассказал, как принимаются законопроекты в Верховной Раде.

"Мне, как человеку новому, кажется, что все происходящее в сессионном зале сложно назвать работой или обсуждением. Все обсуждения происходят в комитетах. Мы там работаем намного продуктивней и эффективней. Там не нужно доносить месседжи для СМИ, там идет конструктивная работа над законопроектом", - отметил он в интервью "Апострофу".

По словам нардепа, в его комитете, например, нет политической принадлежности.

Александр Скичко "Апостроф"

"Кто-то вносит правку, и мы ее обсуждаем; если в ней есть разумное зерно, то мы готовы ее принять. Потому, мне кажется, что основная работа над законопроектами должна проходить в комитетах. Более того, нельзя быть специалистом во всех отраслях. Я, когда слышу матерых политиков, их о чем не спроси – на любой вопрос есть ответ. Я присутствовал на рассмотрении каждого законопроекта, который находится в нашем комитете. Мы изучаем мельчайшие детали", - пояснил он.

Скичко заявил, что во время рассмотрения в сессионном зале мало что можно изменить.

"То, что там происходит - это больше игра на публику. Где-то присутствуют эмоции. Но если ты заинтересован в каких то правках, ты можешь прийти на комитет и донести свою позицию и там людей нужно переубеждать", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Слуг народа" поймали на кнопкодавстве: Сергей Литвиненко проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

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