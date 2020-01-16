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16 января • обновлено в 11:13
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"Это хороший выбор!" В сети вспомнили, кто привел Гончарука к Зеленскому

4.3т
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Глава Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус был одним из тех, кто поддержал назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.

Данный факт снова стали обсуждать в сети после скандала с "пленками Гончарука". Так, в ноябре 2019 года Абромавичус давал интервью литовскому изданию, где рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

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Абромавичус отметил, что обсуждал с главой государства свое возможное премьерство.

"Мы говорили с Зеленским о должности премьер-министра, я изложил ему требования и видение, но он выбрал моего бывшего коллегу. Выбор хороший, я его поддерживаю, правительство самое молодое в истории", – сообщал он.

Отметим, что в сети комментировали интервью Абромавичуса, требуя его отстранения от должности.

"Это хороший выбор!" В сети вспомнили, кто привел Гончарука к Зеленскому

Скриншот

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус планирует отдать на приватизацию часть предприятий, которые сейчас подчиняются концерну. Также он под прикрытием "реформатора" и новоиспеченного патриота Украины уже несколько лет зарабатывает на нашем государстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждался курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в котором он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

Также была опубликована третья часть скандальной беседы чиновников.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
"Пленки" Гончарука
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Айварас Абромавичус
Место
Украина
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