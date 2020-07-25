"Это грабеж!" Ляшко резко раскритиковал легализацию игорного бизнеса

Закон об игорном бизнесе - это не средство наполнения бюджета, а грабеж и без того бедных украинцев. С его помощью из карманов граждан собираются вытащить десятки миллиардов гривен. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Закон об игорном бизнесе – это не заработок, это грабеж. Потому что для того, чтобы государство получило 4 млрд грн налогов – сколько украинцы должны вынести в те "забегаловки", игровые автоматы? Минимум 40 миллиардов гривен", - отметил Ляшко.

Он также раскритиковал внесенные в ходе рассмотрения парламентом упомянутого законопроекта изменения.

"Когда в первой редакции законопроекта предполагалось, что казино открывают только в 5-звездочных отелях, сейчас "слуга народа" Олег Марусяк (это депутат из Калуша) протянул поправку о том, что можно открывать в любой "забегаловке". Это означает, что работяга с заводской проходной, с предприятия идет не домой, к детям, деньги несет, а в забегаловку, прос*рает те деньги, оставляет семью без копейки, а потом идет в посадку и вешается. Потому что не за что кормить детей", - убежден Ляшко.

Политик уверяет: выдавая легализацию игорного бизнеса и проституции за общепризнанные в мире источники наполнения бюджета, власть лукавит.

"Ни одна страна не живет за счет проституции, за счет игорного бизнеса и за счет продажи земли. Нормальные страны, развитые, в которых высокий уровень жизни людей – они живут за счет производства, за счет рабочих мест и за счет высоких зарплат граждан. А у нас все ставится с ног на голову. Давайте делать то, что не делает никто в мире. Это полная ерунда. Это грабеж людей. Забрать у крестьян землю. Забрать у рабочих деньги. И пусть ходят с протянутой рукой. А потом набирают новых кредитов", - отметил Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер "Радикальной партии" также резко раскритиковал снижение парламентом "зеленого тарифа": по мнению политика, от такого решения проигрывает вся Украина.