"Это глупо или подло": у Зеленского сделали новое скандальное заявление о языке

Кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что солидарен с позицией руководителя Офиса президента Андрея Богдана о потребности введении русского языка как регионального на Донбассе.

Это часть требований для сближения с Европой, сказал Потураев в интервью "Апострофу".

"Я на самом деле солидарен с Богданом. И понимаю, что он имел в виду", – прокомментировал кандидат в депутаты.

Никита Потураев Апостроф

"Нельзя прикидываться порядочным людьми, записывая в Конституцию, что мы идем в ЕС и НАТО, но при этом голосуем за законы, которые, очевидно, конфликтуют с той же Европейской хартией региональных языков. Это либо глупо, либо подло", – заявил Потураев и добавил, что отношение украинцев к языкам стало причиной ссоры с венграми и румынами.

По его словам, если украинцы по-настоящему хотят стать европейцами, то они должны применять те инструменты, которые позволяют разрешать конфликты, а не порождать.

"Слуга народа" сообщил, что он против отмены закона о функционировании украинского языка, но считает правильным провести аудит на соответствие хартии этого закона и закона об образовании "и, может, что-то поправить".

"Я противник того, чтобы все сразу отменять. Я за верховенство украинского языка, но за поощрение, а не принуждение. Если это не тоталитарное государство, то принудить к чему-то не получится", – подытожил Потураев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия выдвинула наглый ультиматум Зеленскому из-за языка. Также глава партии "Слуга народа" Разумков сделал скандальное заявление о языке.

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