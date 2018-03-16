"Это - фейк": Гройсман жестко прошелся по выборам Путина в Крыму

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в случае проведения незаконных выборов президента Российской Федерации в оккупированном Крыму мир не признает их результатов.

"Если хоть один процесс будет организован в украинском Крыму, это полностью делегитимизирует выборы президента Российской Федерации. Крым – украинский, там никаких выборов вообще быть не может. Наши календарные выборы президента Украины состоятся в марте следующего года, и на этом точка", – отметил Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

Он подчеркнул, что все остальное является фейком.

"Все остальное – это фейк, это попытки выдать желаемое за действительное. Потому никаких выборов быть не может. Они не будут признаны никем, ни одной нормальной страной в мире", - резюмировал Гройсман.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гройсман сообщил, что Украина готова разорвать экономические отношения с Россией, чтобы не позволить стране-агрессору спекулировать на украинском рынке.