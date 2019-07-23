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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Эпохальная задача": Зеленскому дали совет, как сделать Украину успешной

1.3т Читать материал на украинском

После победы партии "Слуга Народа" на парламентских выборах перед командой президента Владимира Зеленского стоит эпохальная задача, от которой зависит само существование Украины как независимого государства.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал бывший советский разведчик Юрий Швец. По его словам, президент должен полностью очистить власть от политической элиты, которая управляла страной последние 28 лет. А на ключевые должности пригласить украинцев из эмиграции.

"Большой проблемой была катастрофическая некомпетентность старой "элиты" и ее управленческого аппарата. На пост министра обороны назначался мент со средним ментовским образованием. Руководителем СБУ – учитель по образованию, который не имел опыта в разведке и контрразведке. И все это во время, когда решался вопрос о самом существовании Украины. Все это Зеленскому нужно искоренить. Теперь от него зависит существования Украины", – уверен Швец.

По его словам, маркером изменений послужит выбор людей, которых он назначит на ключевые должности. Было бы правильно и эффективно, если бы на такие позиции Зеленский пригласил украинцев, которые работают за границей. Так после выхода из СССР поступили страны Балтии и достигли успеха.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

РБК-Україна

"Когда-то на должность генпрокурора в Украине претендовал американец, который работал в прокуратуре США. Но конкурс затормозили. А жаль. Возьмите любого украинца, посадите его на эту должность, и на следующее утро к нему потянутся с интересными предложениями. Сталин был параноидальной личностью, но даже он, когда жареный петух клюнул, поставил во главе армии профессиональных людей вместо клоунов с пышными усами и шашкой на боку", – напомнил Швец.

По его мнению, есть один разведпризнак, как определить, какие на самом деле намерения у новой власти. Это деятельность кума российского президента Владимира Путина – Виктора Медведчука.

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"Если Медведчук беспрепятственно будет вести бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем. Напомню вам, что Медведчук – агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский". В Украине занимается вербовкой людей еще со студентческих лет. А учитывая круг его знакомых, то он обладает ценнейшей информацией", – подытожил Швец.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский публицист Виталий Портников объяснил, почему украинцы доверились Зеленскому и в своем подавляющем большинстве на парламентских выборах проголосовали за партию "Слуга народа".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Юрий Швец
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
страны Балтии и достигли успеха.....так к такому же успеху и Украину практически подвели...промышленность убили, загнали в долги непосильные...население уменьшается с геометрической прогрессией...так вот какой успех Украине преследовал МАНДАйн...
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