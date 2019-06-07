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"Это диверсия": Цеголко отреагировал на заявление Зеленского

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Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского об утрате Россией контроля над оккупационными войсками на Донбассе.

Он назвал приглашение войск агрессора в Украину диверсией. Об этом Цеголко написал в Facebook и опубликовал видеообращение Порошенко к президенту (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Святослав Цеголко

Святослав Цеголко

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"Интересно, провела ли АП новое расследование в отношении слов Зеленского? Кого на этот раз назовут диверсантом? Если в прошлый раз обвинили украинский МИД, похоже на этот раз следы ведут к российскому. Потому что приглашать войска агрессора в Украину – это действительно диверсия. Так кто же ее придумал?" – возмутился Цеголко.

"Это диверсия": Цеголко отреагировал на заявление Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал такое заявление Зеленского приглашением российских войск на Донбасс. Он отметил, что Россия несет ответственность за смерть украинских Героев, погибших за последние сутки.

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Персоны
Святослав ЦеголкоВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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