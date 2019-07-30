"Это была ошибка": Порошенко объяснил четвертое место "ЕС" на выборах в Раду

"Европейская солидарность" могла получить второе место на выборах в Раду вместо четвертого.

Такое мнение высказал лидер политической партии Петр Порошенко в интервью "Украинской правде" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

"У нас был десяток политических сил, которые набирали от 1 до 3%. Они понимали, что у них нет никаких шансов, но руководствуясь или собственными амбициями, или любыми другими мотивациями, пошли, и 15-20% голосов были рассеяны", - отметил он.

Петр Порошенко president.gov

По словам Порошенко, "ЕС" не вела с переговоры с другими политсилами.

"Мы к переговорам даже не дошли. Мы официально всем объявили, направили приглашение, мы готовы сформировать единый список. Я никогда и ни перед кем не ставил вопрос квот. У нас были все шансы занять второе место. Это было абсолютно реально", - подчеркнул он.

Глава партии уточнил, что речь идет о том, что в программных положениях резких различий не было.

"Де-факто это означает, что просто в угоду амбициям отдельных лидеров этих партий мы голоса демократических сил отдали или "Слуге народа", или "Оппоблоку". Я считаю, что это была ошибка", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" победила в двух мажоритарных округах во Львовской области.

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