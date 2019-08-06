"Это большой плюс": ветеран АТО оценил перестановки Зеленского в ВСУ

Назначение генерала Александра Сырского, который был командующим ООС, на должность командующего Сухопутных войск ВСУ является положительным шагом.

Ведь в 2015 году он смог обеспечить вывод военных из Дебальцевского котла и не дал оккупантам закрепиться на Светлодарской дуге, пишет на своей странице в Facebook ветеран АТО Александр Сурков.

Он напомнил, что зимой 2015 года Сырский был начальником штаба АТО. По словам Суркова, после того, как руководитель сектора "С" Виктор Таран 10 февраля в разгар боевых действий скрыл от командования потерю Логвиново – ключевого пункта между Дебальцево и "большой землей" – именно Сырский прибыл на выступ, из оставшихся резервов собрал тактическую группу "БАРС" и лично ее возглавил.

Александр Сырский LIGA.net

"Возвратить Логвиново группе не удалось, слишком хорошо там успели укрепиться те самые бурятские танкисты, но именно эта группа, сохранив боеспособность, 18-19 февраля обеспечила вывод дебальцевской группировки, а затем 20-21 февраля выдержала несколько мощных штурмов российских войск, благодаря чему мы сохранили плацдарм на дебальцевском берегу водохранилища, известный как Светлодарская дуга. Назначен командующим Сухопутными войсками. Это большой плюс", – пишет ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего Объединенных сил и назначил на его место генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

Сырский же получил должность командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на которой он заменил Сергея Попко.

Напомним, что Сырского на должность командующего ОС 6 мая назначил пятый президент Украины Петр Порошенко.

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