Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции против эвакуации граждан из китайского Уханя отличились крайне "нечеловеческим" отношением к соотечественникам и имели политическую поддержку.
Именно поэтому эвакуированных не удалось привезти для обсервации в Тернопольскую область, как планировалось изначально. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", – возмутился глава государства.
Владимир Зеленский
При этом президент подчеркнул, что все те события случились не только из-за обычных украинцев.
"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", – сказал Зеленский.
Он также спрогнозировал, что скоро все будут наблюдать, как будут "совпадать люди на акции против земельной реформы и того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 февраля Зеленский обратился к украинцам в связи с прибытием в страну самолета с эвакуированными из Уханя людьми.
Он заверил, что в карантинном санатории будут соблюдены беспрецедентные меры безопасности и призвал украинцев не устраивать протесты из-за эвакуированных граждан.
Позже пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель рассказала, что президент внимательно следил за ситуацией в Новых Санжарах, где люди протестовали против размещения в местном санатории эвакуированных украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возвращение эвакуированных из Уханя на Родину, процитировал спикера МИД России Марию Захарову.
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