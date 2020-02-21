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21 февраля • обновлено в 14:59
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Это бесчеловечно: Зеленский нашел руку политиков в протестах в Новых Санжарах

1.2т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции против эвакуации граждан из китайского Уханя отличились крайне "нечеловеческим" отношением к соотечественникам и имели политическую поддержку.

Именно поэтому эвакуированных не удалось привезти для обсервации в Тернопольскую область, как планировалось изначально. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что были подготовлены четыре места, одни из наилучших условий действительно были на Тернопольщине. Вы знаете, что там происходило... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу. Не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает", – возмутился глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

При этом президент подчеркнул, что все те события случились не только из-за обычных украинцев.

"Я думаю, что простые люди не имеют к этому отношения. К сожалению, в некоторых местах была политическая поддержка этой псевдоакции", – сказал Зеленский.

Он также спрогнозировал, что скоро все будут наблюдать, как будут "совпадать люди на акции против земельной реформы и того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
политика эвакуация протест
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