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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Это белая доска": Саакашвили сравнил Зеленского с новым Майданом

7.5тЧитать материал на украинском

Предвыборная кампания Владимира Зеленского по значимости уже обошла Революцию Достоинства. А победа артиста в выборах даст шанс Украине побороть "коррумпированные элиты".

Такое мнение выразил бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили. Заявление прозвучало во время встречи в Варшаве с украинской диаспорой в Польше.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

"Слово і Діло"

"Произошел бунт населения против статуса-кво... Теперь ничего не будет как прежде! То, что происходит сейчас – это даже серьезнее, чем Майдан. Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых... Владимир Зеленский – это белая доска, на которой все возможно", – подчеркнул Саакашвили.

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При этом он уточнил, что не призывает никого голосовать именно за Владимира Зеленского. Но при этом считает, что голосовать нужно против всего старого.

Комментируя возможные связи кандидата в президенты и олигарха Игоря Коломойского, экс-президент Грузии заявил, что по его мнению избавиться от влияния Коломойского Зеленскому может помочь массовая народная поддержка.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Тем временем в МВД заявили, что представители команд кандидатов в президенты должны воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес друг друга. Во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, ведомство усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

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Персоны
Михеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Выборы Президентавыборы в Украине
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
"Це біла дошка" на якій Олігархи напишуть: " А Х** вам,багато хочете?"
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Идиот.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не обращайтесь внимания, просто Михаэл большой любитель метода тыка и поэкспериментировать на людях, иначе бы он не искал белую доску там, где нужна доска с чётко изложенными принципами и планами
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