"Это агония!" В России огрызнулись на заявление Украины о новой оккупации

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов назвал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о третьей волне оккупации со стороны России "агонией".

По его мнению, в Керченском проливе была "явная провокация, направленная на обострение отношений между Украиной и Россией", передает RT.

Относительно оккупации Крыма Морозов сообщил: "Нельзя оккупировать свою собственную территорию". Он также напомнил о псевдореферендуме, который провели в 2014 году.

По убеждению Морозова, в ситуации с Донбассом можно констатировать, что "идет гражданская война внутри Украины, которую военная хунта пытается представить как вмешательство нашего государства во внутренние дела этой страны".

Игорь Морозов Замполит

Сенатор подчеркнул: "За всем этим стоит только одно — продолжение агонии украинского режима".

"Лидеры европейских государств понимают, что совершена ошибка в 2014 году. Они поддержали режим, который не стал демократическим. До сих пор не создан антикоррупционный суд, не выполнены резолюции и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Порошенко неоднократно демонстрировал свою несостоятельность в управлении страной и фактически в одностороннем порядке денонсировал Минские соглашения", — заявил Морозов.

Как сообщал OBOZREVATEL: