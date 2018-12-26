"Это агония!" В России огрызнулись на заявление Украины о новой оккупации

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов назвал заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о третьей волне оккупации со стороны России "агонией".
По его мнению, в Керченском проливе была "явная провокация, направленная на обострение отношений между Украиной и Россией", передает RT.
Относительно оккупации Крыма Морозов сообщил: "Нельзя оккупировать свою собственную территорию". Он также напомнил о псевдореферендуме, который провели в 2014 году.
По убеждению Морозова, в ситуации с Донбассом можно констатировать, что "идет гражданская война внутри Украины, которую военная хунта пытается представить как вмешательство нашего государства во внутренние дела этой страны".
Игорь Морозов
Замполит
Сенатор подчеркнул: "За всем этим стоит только одно — продолжение агонии украинского режима".
"Лидеры европейских государств понимают, что совершена ошибка в 2014 году. Они поддержали режим, который не стал демократическим. До сих пор не создан антикоррупционный суд, не выполнены резолюции и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы. Порошенко неоднократно демонстрировал свою несостоятельность в управлении страной и фактически в одностороннем порядке денонсировал Минские соглашения", — заявил Морозов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия планирует напасть на районы Херсонской области, где практически нет укреплений.
До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов выступил с предупреждением, что российская армия ведет активную подготовку вдоль сухопутных границ Украины.
26 ноября президент Украины Петр Порошенко предупредил со ссылкой на разведданные, что существует серьезная угроза операции России на суше против Украины.
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