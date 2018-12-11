''Это агония и политическая смерть!'' Колесников резко ответил на нападки Бойко

Сопредседатель "Оппозиционного блока" и премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников раскритиковал поведение своего бывшего коллеги Юрия Бойко, который "опозорился из-за скандального заявления" о политсиле.

"Я считаю, что он пытается дискредитировать партию, в которой он находился до определенного времени. С юридической точки зрения, это дело – полный ноль", – ответил Колесников.

Он рассказал, как в конце ноября его пригласили в эфир одной из радиостанций, где обсуждался съезд партии, который по требованию областных политсоветов должен состояться до 15 декабря.

"Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко, который уже публично заявил об уходе из "Оппозиционного блока". Он обвиняет меня и моего коллегу (Александра Касянюка) в том, что я выступил по радио, а наш сопредседатель исполкома подделал документы. Сопредседатель исполкома не может подделать документы, если он отправляет их от своего имени", – пояснил премьер-министр оппозиционного правительства.

Колесников акцентировал внимание на том, что стал свидетелем позора "недовыдвинутого" кандидата Юрия Бойко, который написал заявление на своих коллег. "Суть в том, что один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс. Такого прецедента в истории Украины еще не было", – заявил политик.

Колесников напомнил, что Бойко с позором выгнали из фракции за то, что он пошел на сотрудничество с другой политической силой. "Находясь в партии, никого не предупредив, он идет и публично подписывает соглашение с Рабиновичем, даже не выйдя из Оппоблока. Его исключили из фракции, теперь, очевидно, его исключат из партии", – спрогнозировал он.

К тому же его возмутило то, что Бойко обвинил других однопартийцев в сотрудничастве с властью. "Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин – под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью. У представителей нынешней власти все неприличные места в поцелуях от Бойко и Левочкина. И заявление Бойко в полицию обработали максимально оперативно. 6 декабря он его написал, а 11 – уже допрос. Ситуация выходит за рамки здравого смысла", – пояснил Колесников.

Также политик заявил, что расколоть "Оппозиционный блок" у Бойко не получится. "Я считаю, что это – агония и политическая смерть. Съезд в любом случае будет проведен. Он не имеет полномочий выступать за всех однопартийцев и говорить, нужно или не нужно проводить съезд", – объяснил Колесников.

И добавил: "С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Колесников обратился к политическим силам с предложением консолидироваться вокруг единого кандидата в президенты от оппозиции, который объединит все части Украины и сможет победить в выборах.