"Это 11-й IPhone, да?" Зеленский не удержался и отвесил шутку на публике

Президент Украины Владимир Зеленский не удержался и отвесил шутку на публике.

Это произошло, когда он открывал Конференцию по реформе управления земельными отношениями. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на его странице в Facebook.

Владимир Зеленский Скриншот с видео

"Еще раз добрый день! У людей новые смартфоны - да? 11-й IPhone? Всех приветствую!" – пошутил Зеленский, а затем начал речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пошутил о неудачном переезде его Офиса с улицы Банковой в Киеве.

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