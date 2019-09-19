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19 сентября • обновлено в 11:12
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"Это 11-й IPhone, да?" Зеленский не удержался и отвесил шутку на публике

3.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не удержался и отвесил шутку на публике.

Это произошло, когда он открывал Конференцию по реформе управления земельными отношениями. Онлайн-трансляцию можно посмотреть на его странице в Facebook.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот с видео

"Еще раз добрый день! У людей новые смартфоны - да? 11-й IPhone? Всех приветствую!" – пошутил Зеленский, а затем начал речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский пошутил о неудачном переезде его Офиса с улицы Банковой в Киеве.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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