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7 января • обновлено в 22:42
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"Эти вооружения нужны нам!" Зеленский захотел военной помощи от Германии

3.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД. Дипломат подчеркнул, что украинские фирмы часто пытаются договориться с немецкими предприятиями о поставках оружия, но по "политическим мотивам" подписать контракты не удавалось.

"Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия – один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", – заявил Пристайко.

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"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", – добавил министр.

Зеленский и Меркель

Зеленский и Меркель

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о задержке военной помощи Украине. Это произошло после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Военная помощь Украине
Персоны
Ангела Меркель Вадим Пристайко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
Наверное потому, что они не хотят, чтобы эти вооружения вдруг оказались в руках каких-нибудь европейских радикалов?
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Он Алекс, что, таблетка не помогает? Ну съешь ещё парочку. Или перечитай заметку.
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0
Он Алекс
Он Алекс
Крым Андрей, Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы.
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1
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
3алупу на клоунский колпак, а не сброя от Германии)))
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1
2
Он Алекс
Он Алекс
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский оправдался за раздачу денег "инвалидам и холопам" в центре Москвы...)
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1
1
Ку Алексей
Ку Алексей
Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод
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2
1

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