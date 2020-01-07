"Эти вооружения нужны нам!" Зеленский захотел военной помощи от Германии

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на получение военной помощи от Германии.

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД. Дипломат подчеркнул, что украинские фирмы часто пытаются договориться с немецкими предприятиями о поставках оружия, но по "политическим мотивам" подписать контракты не удавалось.

"Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия – один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам", – заявил Пристайко.

"Каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится. Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя это не учитывать", – добавил министр.

Зеленский и Меркель

Как писал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что президент США Дональд Трамп лично отдал приказ о задержке военной помощи Украине. Это произошло после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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