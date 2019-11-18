"Есть вариант №2": Пристайко раскрыл план "Б" по Донбассу

В случае, если Минские договоренности исчерпают себя и покажут неэффективность, Украина будет готова представить несколько запасных планов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Вместе с тем он добавил, что необходимо дать возможность президенту Владимиру Зеленскому попробовать повлиять на ситуацию дипломатическим путем.

"Как профессиональная дипломатическая команда, которая обеспечивает президенту возможность ведения переговоров, мы просто обязаны предоставить вариант номер один решения проблемы. У нас есть папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает. В ней написано, что если Минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий", – сказал Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что такой альтернативой может стать операция по поддержанию мира, которая Минским процессом вообще не предусмотрена.

"И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", – отметил министр.

В случае, если и этот вариант не сработает из-за сопротивления страны-агрессора, тогда, заверил Пристайко, Украина воспользуется еще одним планом.

Вадим Пристайко ВВС

"Если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия (миротворческая. – Ред.) не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант. И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", – сказал глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее миниcтр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча лидеров "нормандской четверки" 9 декабря не даст результата.

В свою очередь пятый президент Украины, депутат Верховной Рады IX созыва и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что членство в НАТО – это единственный механизм защиты национальной безопасности государства и альтернатива Минским соглашениям.

А военный эксперт и координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец считает, что в случае выхода из Минских соглашений Украина может вернуться в ситуацию 2014 года, когда Россия пришла с войной на Донбасс.

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