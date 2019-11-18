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18 ноября • обновлено в 11:10
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"Есть вариант №2": Пристайко раскрыл план "Б" по Донбассу

4.4т
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В случае, если Минские договоренности исчерпают себя и покажут неэффективность, Украина будет готова представить несколько запасных планов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Вместе с тем он добавил, что необходимо дать возможность президенту Владимиру Зеленскому попробовать повлиять на ситуацию дипломатическим путем.

"Как профессиональная дипломатическая команда, которая обеспечивает президенту возможность ведения переговоров, мы просто обязаны предоставить вариант номер один решения проблемы. У нас есть папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает. В ней написано, что если Минский процесс не реализуется, надо иметь другое направление действий", – сказал Пристайко.

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Глава МИД подчеркнул, что такой альтернативой может стать операция по поддержанию мира, которая Минским процессом вообще не предусмотрена.

"И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из Минских соглашений? То есть я не сказал ничего "антиминского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", – отметил министр.

В случае, если и этот вариант не сработает из-за сопротивления страны-агрессора, тогда, заверил Пристайко, Украина воспользуется еще одним планом.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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"Если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия (миротворческая. – Ред.) не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант. И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", – сказал глава украинского МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Миротворческая миссия ООН
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вариант может быть только один - капитуляция! И он совершенно неизбежен. И другого варианта у вас нет и не будет. Можете даже не расслаб/\яться, удовольствия всё-равно не получите.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Вместо того, чтобы просто взять и прекратить убивать людей, они каждый день придумывают варианты, один другого тупее. КЛОУНЫ !
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von Regenbach Gerhard
von Regenbach Gerhard
"...такой альтернативой может стать операция по поддержанию мира, которая Минским процессом вообще не предусмотрена". А еще лучше - операция "Принуждение к миру". Ее уже "обкатали", все нормально, действует. Никто и пикнуть не посмел, а как орали вначале. Будет то же самое.
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