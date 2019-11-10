Есть три кандидата: в "Слуге народа" высказались о замене скандальному Яременко

На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко есть три кандидата.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на съезде политической силы в воскресенье, 10 ноября, передает "Укринформ".

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить кто по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он чувствует себя очень плохо", - сказал Арахамия.

Он отметил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Богдан Яременко Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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