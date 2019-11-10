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10 ноября • обновлено в 18:43
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Есть три кандидата: в "Слуге народа" высказались о замене скандальному Яременко

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На должность главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко есть три кандидата.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на съезде политической силы в воскресенье, 10 ноября, передает "Укринформ".

"Есть тройка потенциальных кандидатов. Я не буду вам говорить кто по одной причине - если человек попадает в тройку кандидатов, он уже как-то внутри подготовился, а затем, если он не выиграл, он чувствует себя очень плохо", - сказал Арахамия.

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Он отметил, что эти народные депутаты не догадываются, что они являются кандидатами на пост главы комитета.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

Гордон

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Богдан Яременко Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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