Есть секретные сценарии: у Зеленского приоткрыли планы по ужесточению карантина

В офисе президента Украины разработали несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером сообщил заместитель председателя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.
При этом он отметил, что эти сценарии являются секретными и пока невозможно их раскрыть.
Карантин в Украине
"Есть различные сценарии в зависимости, какой процент населения находится дома, какой нет. Каждый день мониториться ситуация, сколько людей пребывает на улице",– пояснил Тимошенко.
Также он добавил, что у Минздрава есть три сценария того, как будет развиваться ситуация с заболевшими и умершими от COVID-19 в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль экстренно обратился к украинцам и объявил об усилении карантинных мер из-за коронавируса.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.