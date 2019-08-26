"Есть оппозиция": Венедиктов рассказал, кто мешает Путину обменять пленных с Украиной

У президента России Владимира Путина есть оппозиция из силовиков, которая может помешать обменять политзаключенных с Украиной.

Об этом заявил журналист Алексей Венедиктов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". По его словам, всесильность Путина - иллюзия. Силовой блок может ему противостоять.

"Несмотря на то, что кажется, что Путин щелкнет пальцами и всех посадят на самолет чей-то и вывезут. Макрона, скажем. Нет, это не так. Потому что здесь приходят силовики и говорят: ну как же, вот они террористы. Условно я говорю. И надо понимать, что, может быть, Путину важнее иметь отношения со своими силовиками, чем с чужими президентами", - заявил Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская сторона подтвердила информацию насчет возможного обмена с Украиной в ближайшее время. Об этом же заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен может состояться до конца августа — в 28-29 числах. Стороны обсуждают схему обмена 33 на 33.

Среди тех, кого могут вернуть Украине — Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко, а также кто-то из пленных моряков.

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