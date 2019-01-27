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Дуэль из-за Скабеевой: одиозный сенатор собрался в Украину

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Офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор Игорь Морозов согласился приехать в Украину для участия в дуэли с народным депутатом Бориславом Березой, но сначала должен обговорить это с руководством Совета Федерации.

Такое заявление сенатор сделал в комментарии радиостанции "Говорит Москва". "Это же официальная поездка в Украину. Буду обсуждать этот вопрос", — сказал Морозов.

При этом политик отметил, что если его поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.

Игорь Морозов и Борислав Береза

Игорь Морозов и Борислав Береза

коллаж

На свой странице в Facebook он также заверил, что пост о Березе не удалял, и его призыв о встрече остается в силе.

Напомним, Борислав Береза предложил Игорю Морозову встретиться в обед 4 февраля возле центрального входа Верховной Рады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 января в кулуарах ПАСЕ российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Ее оттеснили, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

  • Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

  • Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

  • Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".

  • Российский сенатор Игорь Морозов обозвал Березу животным и вызвал его на дуэль, однако позже удалил скандальный пост в Facebook

  • Береза вызов принял и в качестве оружия выбрал себе танк Т-72УА.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Борислав Береза
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Давай Игорь, выстрели этому членососу в грязный зад потому что в другое место стрелять не придётся -побежит от страха. Хохол жеж.
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0
0
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Турчинов козалуп, Хуйло, сольется.
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3
1
Єрмоленко Сергій
Єрмоленко Сергій
Измельчал рассейский "официр-дуэлянт". Мартынов-Лермонтов, Дантес-Пушкин Хоть кто-то (при разном отношении к ним) испрашивал разрешения царя або ж гослумы?
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