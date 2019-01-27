Дуэль из-за Скабеевой: одиозный сенатор собрался в Украину

Офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор Игорь Морозов согласился приехать в Украину для участия в дуэли с народным депутатом Бориславом Березой, но сначала должен обговорить это с руководством Совета Федерации.
Такое заявление сенатор сделал в комментарии радиостанции "Говорит Москва". "Это же официальная поездка в Украину. Буду обсуждать этот вопрос", — сказал Морозов.
При этом политик отметил, что если его поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.
Игорь Морозов и Борислав Береза
коллаж
На свой странице в Facebook он также заверил, что пост о Березе не удалял, и его призыв о встрече остается в силе.
Напомним, Борислав Береза предложил Игорю Морозову встретиться в обед 4 февраля возле центрального входа Верховной Рады.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 января в кулуарах ПАСЕ российская пропагандистка Ольга Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Ее оттеснили, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.
Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.
Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".
Российский сенатор Игорь Морозов обозвал Березу животным и вызвал его на дуэль, однако позже удалил скандальный пост в Facebook
Береза вызов принял и в качестве оружия выбрал себе танк Т-72УА.
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