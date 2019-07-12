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"Есть общий враг!" Украине назвали союзников против России

2.7т Читать материал на украинском

В Европе полно стран-соседей Украины, которые могут стать союзниками в борьбе против агрессии России.

Об этом в интервью "Апострофу" сообщил эксперт "Украинского института будущего" Илия Куса, отметив, что наша страна почему-то игнорирует европейских соседей.

"Соседи нам могут помочь потому, что они лучше понимают нашу проблему. Это страны бывшего Варшавского пакта, многие из которых так же, как и Украина, являются жертвами советской и российской агрессии в каком-то смысле. Балтийские страны вообще находились под оккупацией. Польша, Венгрия, Чехия, Румыния и Украина – все они имеют одного общего исторического врага (Россию) и понимают, что это за угроза", – рассказал он.

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Куса на примере Венгрии пояснил, как эта страна может стать союзником Украины против РФ.

"У нас Венгрия почему-то считается пророссийской страной. Я всегда говорю: пожалуйста, посмотрите выборы прошлого года и то, какие месседжи Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии. – Ред.) использовал на них. Он использовал и антироссийские месседжи, говорил об угрозе России", – подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что в Украине о Венгрии сложилось обманчивое мнение, ведь "не было системных отношений" с этой страной.

"У нас никто даже не знает фамилий лидеров соседей. Кто знает, например, как зовут премьер-министра Беларуси? Кроме Лукашенко там никого не знают. Или министра иностранных дел Беларуси? Мы министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто только недавно узнали. И только потому, что он критиковал украинские законопроекты об образовании и языках", – пояснил Куса.

Украина и Россия

Украина и Россия

Эксперт добавил, что Украине необходимо налаживать отношения в западном направлении, чтобы противостоять России в условиях войны.

"Западное направление нам нужно держать максимально стабильным, чтобы там не было проблем с венграми, поляками, румынами. У нас сейчас нет конфликта только со Словакией, но после голосования в ПАСЕ, возможно, и с ними появится; и Чехией – только потому, что у нас с ними нет никакой нормальной политики. Со всеми остальными у нас конфликты", – подытожил Куса.

Как сообщал OBOZREVATEL, политик и дипломат Роман Бессмертный рассказал, что "антипутинская" коалиция в Европе распалась на четыре кластера.

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Персона
Илия Куса
Место
Украина
Теги
Россия Россия - страна-агрессор
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кодло не такое уж представительеое, но зело зло и агресивно.
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