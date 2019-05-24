"Есть нюанс": у Зеленского рассказали о переезде с Банковой

У команды президента Владимира Зеленского есть два варианта переезда Администрации президента со столичной улицы Банковой.

Об этом "НВ" рассказал заместитель главы Администрации президента Кирилл Тимошенко, отметив, что процесс переезда уже запущен.

"Мы занимаемся этим. Есть много нюансов по переезду: безопасность, секретность данных, их хранение. Сейчас прорабатываются два варианта переезда", – подчеркнул он.

Тимошенко добавил, что это не вопрос следующего года, а переехать планируют уже в текущем году.

"Как видите, у меня пустой кабинет, я привез только свой телевизор. Да, мы очень хотим переехать", – акцентировал заместитель главы АП.

Владимир Зеленский Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой Администрации президента.

Также Зеленский подписал ряд указов о назначении высших должностных лиц страны.

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