"Остановим врага": в Раде высказались о "газовом" ударе России

У США есть все возможности, чтобы добиться от Германии остановить сотрудничество с Россией по строительству "Северного потока-2" .

"Я думаю, что США в состоянии поставить какие-то аргументы, какие-то такие требования, чтобы все-таки обязать ЕС и не дать достроить "Северный поток-2". Всеми теми механизмами, которыми располагает США, я думаю, и переговорами, и доказательствами, и санкциями против той же России и тех стран и компаний, которые сотрудничают, я думаю, что все-таки добьемся этого", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Михаил Бондарь.

Нардеп считает, что Америка будет до последнего будет поддерживать позицию Украины, и надеется, что Германия все же откажется от сотрудничества в строительстве этого газопровода.

Кроме усилий с американской стороны, Бондарь отметил работу украинских политиков в международных институтах.

"И обращение Ассамблеи, в том числе польско-литовской, и Молдова подписалась, то есть обращения от парламента о недопущении достройки газопровода, наши депутаты в ПАСЕ выступают. Со всех сторон мы делаем все возможное, чтобы мир нас услышал, обратил внимание и не дал достроить этот "Северный поток", это просто политический проект и не больше", - сообщил нардеп.

На вопрос журналиста, возможна ли остановка строительства газопровода, политик ответил: "Нам говорили, что мы не остановим врага, потому что мы воюем с большой страной, поэтому я говорю, что мы его остановили, и я считаю, что такие же шансы мы имеем по недостроенному "Северному потоку-2".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Германия должна готовиться к санкциям США из-за строительства российского газопровода "Северный поток-2" на ее территории.