"Победа России": чем опасны шаги Зеленского по Донбассу

Команда президента Владимира Зеленского выступает за воплощение в жизнь Минских соглашений, которые уже давно показали свою недееспособность.

С одной стороны, их полное выполнение больше выгодно России, чем Украине. С другой – реальных альтернатив Минску пока не наблюдается.

Так как же поступить Киеву и чем может быть опасен подход Зеленского к вопросу Донбасса – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Произошел частичный отвод войск по линии Станицы Луганской. Правда, как показывают резонансные расстрелы украинских медиков 1 и 2 июля, террористы не собираются прекращать огонь.

После урегулирования вопроса с отводом вооружений Украина должна перейти к пункту о проведении местных выборов на Донбассе;

Международники предупреждают Украину о серьезных рисках Минска.

Что делать с Минском?

В конце июня ВСУ отвели войска по линии Станицы Луганской, аналогичные действия совершили и террористы. Процедура разведения стартовала после запуска сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков. Весь процесс проходил под наблюдением представителей ОБСЕ и командующего ОС генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Это прокомментировал и президент, назвав первым шагом к "достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе".

В ООС заявили, отвод не ослабляет оборонительные возможности ВСУ на участке. "Мы заставили противника отвести подразделения за линии, которые указаны в Минских договоренностях 2014 года, никакого ухода с позиций не произошло, наши подразделения улучшили положение", – заявил заместитель командующего Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе безопасности на минских переговорах Богдан Бондарь.

Украинские военные на Донбассе

Параллельно с этим процессом стороны должны прекратить огонь, а также начать подготовку к проведению местных выборов. Правда, как показывает расстрел украинских медиков 1 и 2 июля, террористы не собираются выполнять договоренности.

В то же время международник Юлия Осмоловская уверена, что альтернативы на данном этапе у украинской власти нет, хотя в соглашениях содержится много "мин" для Киева.

“В России уверены, что это их дипломатическая победа. Хотя, если и проанализировать текст соглашения, то там есть много проблемных для Украины пунктов. Нужно четко понимать и проработать последовательность действий всех сторон, а также степень интеграции освобожденных территорий”, – рассказала OBOZREVATEL Осмоловская.

Международник Николай Капитоненко и вовсе считает, что Украине не выгодно полностью выполнять Минские соглашения.

"Проблема в том, что Минские соглашения – это такая форма частичной капитуляции, на которую вынужден был пойти президент Порошенко по итогам событий 2014-2015 годов. А дальше соотношение сил чуть-чуть изменилось, и Россия утратила возможность навязать выполнение "Минска" силой. С того времени Москва твердит о том, что подписанное выполнить нужно, но рычагов влияния у нее нет – только консервация конфликта. Что и происходит. "Минск" слишком невыгоден для Украины и слишком выгоден для России", – пояснил OBOZREVATEL международник Николай Капитоненко.

Миссия ОБСЕ на Донбассе

Что с Будапештским меморандумом?

Отдельное внимание некоторые политики уделяют и возможности восстановления пресловутого Будапештского меморандума. Речь о подписанном, США, Россией и Великобританией документе в 1994 году, который должен был гарантировать Украине территориальную целостность.

Сам меморандум уже был нарушен Россией в 2014 году. Многие дипломаты уверены, в нем нет никакого смысла, и он работает лишь на бумаге. Почему?

Во-первых, будапештского формата нет и вовсе. Под этим обозначением можно иметь в виду разве что посредничество Вашингтона и Лондона в переговорном процессе с Украиной и Россией.

Во-вторых, в США не особо заинтересованы активно лоббировать интересы Украины в таком формате. Лондону также не до этого – на фоне выхода из ЕС и политического кризиса.

В-третьих, Кремль против вмешательства Лондона и Вашингтона в переговоры. Такие сигналы регулярно идут от Москвы.

Переговоры в 4-стороннем формате

Как уверен международник Николай Капитоненко, Будапештский формат полностью изжил себя. Остался в реалиях прошлого мирового порядка.

"Спекуляции на этой теме пора прекращать – даже если уповать на юридическую ценность Будапештского меморандума, нам никто ничего не должен по его условиям. Кроме России – но она выполнять его очевидно не будет. Если и использовать слово "Будапешт" во внешнеполитической риторике, то исключительно в привязке к тому, что агрессия против Украины разрушила режим нераспространения, и в результате проиграют все", – уверен Капитоненко.

Правда, 1-й президент Украины Леонид Кравчук так не считает. По его словам, с РФ стоит вести диалог по Донбассу именно в рамках меморандума.

Смотрите видео по теме:

"Я всегда заявлял, что Минский процесс не является эффективным по своей сути. Даже в Европе уже говорят, что он себя исчерпал. Он не может решить коренной вопрос Украины о территориях и урегулировать военный конфликт на Донбассе… Выступаю за то, чтобы вернуться к Будапештскому процессу. Подумать, как его расширить, как его изменить, но вернуться к нему. Нужно начать диалог с Российской Федерацией, чтобы прекратить войну. Но не нужно винить Украину в бездействии, РФ тоже не идет на встречу", – заявил он в эфире одного из шоу.

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