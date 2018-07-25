Есть два варианта: Портников пояснил, зачем Путину Донбасс

Президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы мировое сообщество признало, что Донбасс не является частью Украины.

Такую точку зрения в интервью для Newsader высказал журналист Виталий Портников. По его мнению, РФ хочет, чтобы оккупированные части Донецкой и Луганской областей считали или аннексированными, как Крым, или квазиобразованиями, как Абхазию и Южную Осетию.

"Ни о каком третьем варианте, то есть о восстановлении украинского контроля, в Кремле никто не думает. Есть такая иллюзия у ряда украинских политиков, которые полагают, что Путин просто хочет избавиться от Донбасса и навязать его Украине. И я должен сказать, что такой исход был бы серьезным ударом для украинской стабильности", ― отметил Портников.

Он уточнил, что интеграция этой территории, учитывая ее экономическую ситуацию и настроения пророссийской части населения, была бы сложной для любого государства, а не только для Украины.

"Но Путин ведь мыслит иначе: он, конечно, может полагать, что интеграция Донбасса в Украину — это удар по украинской государственности. Но для него сохранить захваченные территории в составе России намного важнее, чем удар по государственности Украины. В разы! Это не сравнимые величины", ― высказался журналист.

Как писал OBOZREVATEL, Портников назвал условия Кремля для восстановления "дружбы" с Украиной.