"Есть два сценария": экс-разведчик спрогнозировал конец войны на Донбассе

Война на Донбассе при активных дипломатических усилиях Украины может быть завершена за 1,5 года.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, для Украины есть "быстрый" и "медленный" вариант урегулирования конфликта.

"Есть два сценария. При активной модели сейчас предлагается Зеленскому, как разработать новую модель привлечения представителей "двадцатки" в рамках международного диалога о новом мировом порядке, где будут подняты и глобальные темы, и дорожная карта Украины, Сирии и других стран. В этом формате – до 1,5 лет", – отметил экс-разведчик.

"Это быстрый формат, когда участники – большие игроки, президенты, премьеры, канцлеры, включая Зеленского, Путина, Трампа, Джонсона, Макрона, Си Цзиньпина, Абэ, премьер-министра Индии, Бразилии. Тогда это по-взрослому, тогда эти лидеры определяют стратегию регулирования, глобальных проблем и проблем дорожной карты Украины. Готовятся группы высокого уровня на уровне министров обороны, иностранных дел, которые уполномочены решить этот вопрос. Тогда есть перспектива за 1,5 года", – уточнил Маломуж.

Также он описал "медленный" вариант урегулирования конфликта.

"Если снова будут разговоры, снова Путин будет единолично навязывать свою позицию – ничего не выйдет. Тогда 5-6 лет минимум, и неизвестно, чем закончится. Это будет тягучий процесс", – отметил Маломуж.

narodna-pravda.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж также рассказал, какая судьба ждет фигуранта по делу сбитого на Донбассе "Боинга" MH17 Владимира Цемаха.

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