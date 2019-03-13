"Есть два пути": Украину предупредили о серьезной угрозе

Украину к 2030 году может ожидать реальная угроза поглощения другим государством.

Об этом в своей книге "Мой путь в зазеркалье" написал украинский политик и первый секретарь СНБО Владимир Горбулин. При этом он отметил, что наша страна может избежать такой участи, передает "Сегодня".

"В целом у Украины на рубеже 2030-х годов есть только два пути: либо стать сильной державой, либо столкнуться с реальной опасностью поглощения", – заявил Горбулин.

Политик подчеркнул, что правила и принципы либерального международного порядка, сформированного после Второй мировой войны, больше не работают.

"А это значит, что Украине следует лучше изучить своих союзников и оппонентов, дабы не допустить "растворения" национальных интересов в волнах чужих целей и ожиданий", – добавил он.

Политик акцентировал, что Украине нужно сформировать сильную внешнеполитическую стратегию, учитывая стремительно меняющийся международный контекст. Нашей стране необходимо определить "опорные точки" – страны, на которые Украина может опираться.

Украина

"Ведь практика показывает, что Франция и Германия, участники Нормандского формата, которые должны были бы отстаивать интересы Украины, все больше дрейфуют в сторону России, строя "Северные потоки" и новую европейскую архитектуру безопасности с Москвой", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, России предрекли трагическую участь без Украины.

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