"Есть добрая воля Зеленского": Украина предложила России обмен "всех на всех"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обсудить освобождение всех заключенных граждан Украины в РФ и россиян в Украине.

Инициатива прозвучала в рамках их встречи, которая прошла во вторник, 11 июня, сообщают "РИА Новости".

"У меня есть некоторые предложения и у страны нашей, чтобы обсудить возможность не только поддержки наших граждан, которые попали в сложные ситуации в России и в Украине, а обсудить возможность освобождения граждан, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, отбывающих наказание и только ждущих правосудия", – сказала она.

Встреча Денисовой с Москальковой (архивное фото) РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что Денисова заявила о том, что есть "добрая воля" президента Владимира Зеленского на освобождение всех заключённых в Украине россиян.

Кроме того, по данным росСМИ, омбудсмен ВРУ якобы заявила, что политическая риторика в Украине изменилась и Киев готов обсуждать условия освобождения заключенных россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля террористы передали украинской стороне 60 осужденных граждан Украины с оккупированной территории Луганской области.

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