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Есть бизнес в России: выяснились скандальные факты о еще одной "слуге народа"

1.4т Читать материал на украинском

По 221 округе в Киеве партия "Слуга народа" выдвинула 37-летнюю Анну Пуртову со скандальной репутацией.

Сначала на сайте Центральной избирательной комиссии было отмечено, что она безработная и живет в Днепре. А уже через несколько дней информация была изменена. Анна стала жительницей Киева и председателем правления общественной организации "ДИДЖИТАЛ ОБРАЗОВАНИЕ".

ОО была основана 25 июня 2019 и зарегистрирована в Подольском районе. Видимо, поэтому первый ролик Анна записала на Воздвиженке. После многочисленных комментариев потенциальных избирателей, этот район не входит в 221 округ, кандидат от "Слуги народа" убрала видео.

Анну Пуртова

Анну Пуртова

Ukranews

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Как свидетельствуют данные из открытых государственных реестров, Анна Анатольевна Пуртова является основательницей нескольких туристических компаний с подобными названиями — "Энива Плюс", "Энива Диджитал" и другие. Все они должны были отправлять студентов за границу по программам обмена.

В результате в Едином реестре судебных решений зарегистрировано более 50 дел от обманутых студентов.

Кроме того, из открытых источников известно, что у Пуртовой бизнес в России. ООО "Энива" зарегистрировано в Москве по ул. Тверская-Ямская, 1 я. За прошлый год компания выплатила в бюджет РФ более 2 млн рублей.

Журналисты спрашивали у Дмитрия Разумкова, как партия "Слуга народа" держит в своих рядах человека с бизнесом в РФ. Руководитель партии пообещал разобраться, но Пуртова остается в списке кандидатов от 221 округа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат от "Слуги народа" оскандалился в Чернигове. Он отказался проходить проверку на полиграфе ("детекторе лжи").

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сколько же разной дряни у этого позорного "слуги"!
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