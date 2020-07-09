ЕСПЧ отказал Украине снять иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ.

Европейский суд по правам человека отказал Украине в снятии иммунитета с бывшего народного депутата от "Народного фронта" Георгия Логвинского и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.

Это стало первым подобным решением в истории суда, которым он отказал снять иммунитет, который защищает ближайших родственников судей ЕСПЧ, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Юдковская предоставила объяснения, почему она против снятия иммунитета со своего мужа. Свои объяснения также предоставил секретарь ЕСЧП, однако их суть в решении не раскрывается.

Кроме того, в суде заявили, что увидели нарушения международного права в действиях Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Есть свидетельства того, что во время проведения расследования НАБУ давило на свидетелей", – говорится в документе.

По мнению суда, "указанные действия НАБУ по поиску свидетельств против Логвинский несовместимы с его иммунитетом ... а также сами по себе противоречат сути иммунитета и подрывают целостность процедуры его снятия", – говорится в решении ЕСПЧ.

В суде отметили, что Украина "не продемонстрировала достаточных гарантий (не)использования в уголовном процессе доказательств", добытых в нарушение международного права.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Европейский суд по правам человека открыл производства против Украины по обращению экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.