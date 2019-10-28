Если Зеленский заставит: в Москве назвали условия встречи с Путиным

Говорить о начале разведения сил на Донбассе, что является частью подготовки к проведению "нормандского саммита", можно будет, если президент Украины Владимир Зеленский заставит добровольцев выполнять его приказы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс Украина". Он добавил, что в Кремле следили за поездкой Зеленского в Золотое.

"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", – отметил Песков.

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает начала переговоров в "нормандском формате" в течение полугода.

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