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28 октября • обновлено в 13:49
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Если Зеленский заставит: в Москве назвали условия встречи с Путиным

1.5т Читать материал на украинском

Говорить о начале разведения сил на Донбассе, что является частью подготовки к проведению "нормандского саммита", можно будет, если президент Украины Владимир Зеленский заставит добровольцев выполнять его приказы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "Интерфакс Украина". Он добавил, что в Кремле следили за поездкой Зеленского в Золотое.

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"Мы следили с большим вниманием (за поездкой Зеленского). Некоторые диалоги (между украинским лидером и представителями добровольческих батальонов), которые имели место, высветили во весь рост проблемы, которые есть и показали первоисточник этих проблем", – отметил Песков.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона ожидает начала переговоров в "нормандском формате" в течение полугода.

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Место
Украина
Тег
нормандский формат
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филипп филипыч
филипп филипыч
показали первоисточник этих проблем? да не нужно быть семь пядей во лбу что бы этот первоисточник увидеть. ващета благодаря этому первоисточнику и все началось
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Что Зеленский хочет услышать на этом саммите? Меркель будет по тихому отстаивать бизнес интересы немецких компаний. Макрон уже просрал Францию и понимает, что желтые жилеты финансируются явно не из Франции, а поэтому нужно готовиться к выборам, а Украина тут плохой союзник. Путин вообще будет наслаждаться беспомощностью Вовика, а на главные предложения у него есть один ответ "Нас там нет. Договаривайтесь с ОРДЛО, а я вам помогу!". Ну а как он помогает мы уже знаем пять лет! Зачем нам прогибаться, идти на конфликт с добробатами и обществом в целом, если мы знаем какой может быть результат. Необходимо ездить на эти встречи, когда пригласят, а не инициировать их. Мы честно выполнили Будапештское соглашение, а в итоге наши партнеры США, Англия просто отморозились своей "озабоченностью"! Нужно начинать работы по восстановлению ядерного оружия, чтобы на равных беседовать с отмороженными соседями. Тем более средства доставки, ракеты, у Украины есть, причем нового поколения!
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Питон Каа
Питон Каа
Бессмысленно вести переговоры с тем, кто ничего не может и ничего не решает...
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