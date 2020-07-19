Ну я прямо как пресс-секретарь Рамзана Ахматовича продолжаю знакомить вас с его Телеграм-творчеством. На этот раз (не прошло и полутора лет), как до него дошло интервью В.Зеленского Д.Гордону, сделанное еще в декабре 2018 года, когда он еще не был даже кандидатом в президенты. И вот Рамзан постит сейчас кусок этого интервью, где речь идет о фрагменте с ним, плачущим, в сюжете ЧистоNews 95-го квартала, и делает следующее заявление:

"Посмотрел очередной ответ Владимира Зеленского на вопрос о его оскорбительном видеоролике, который несколько лет назад он разместил в украинском юмористическом шоу.

Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придётся твёрдо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придётся ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!

Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа. Выберите и Вы, Владимир Александрович, наиболее подходящий для себя статус, определитесь, наконец, с тем, кто Вы есть".

Короче. Если Зеленский не извинится заново - кирдык ему. Он ответит перед Рамзаном. Прилетит из Киева в Грозный - и прямо на месте ответит. Но этого мало. Рамзан обязывает Зеленского определиться: пехотинцем какого Великого Лидера он является? Это он сам не справится. Это уже нужен конкурс.