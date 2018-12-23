Российская пропаганда уже настолько закачала милитаризма и шовинизма в тех, кто это ей позволил, что коричневая жижа уже просто не умещается внутри и вываливается наружу жаждой либо убивать самому, либо радоваться тому, как твоя армия, в чужой стране кого-то убивает.

Причем, уже нет разницы, кого именно там убивают. Такая публика приняла правила игры и будет искренне верить в то, что если там не было военных, то убили террористов и с этой мыслью они будут спокойно спать.

Нечто подобное мечтает увидеть и та часть населения Украины, которая по сути, всегда являлась чуждой, поскольку либо инкорпорирована внутрь Украины имперскими демографическими инструментами, либо через родственников повязана кровью с империей. Причем, они ненавидят землю, на которой живут, язык, обычаи и вообще – все, но не желают уехать туда, где им должно быть хорошо среди кокошников, матрешек, и балалаек, но хотят притащить на эту землю всю эту дрянь. Причем, это касается не только Украины.

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Лапотный совок желает ровно того же, проживая в Германии, Польше, Италии, Франции, Штатах или другой стране. Его подмывает повесить портрет Сталина и хоть немного, но пограбить, понасиловать и порасстреливать местную зажравшуюся публику, которая нагло и счастливо живет, не зная о глубине выгребной ямы "русской души". Только и те, и другие упускают как минимум два момента.

Как известно, катастрофа красной армии лета 1941 года была обусловлена не тем, что красноармейцев было меньше или у них было меньше танков, самолетов, артиллерийских систем или чего-то подобного. Нет, всего этого было существенно больше, но все оно было стянуто к самой границе с тогдашним Рейхом, и в результате, было либо уничтожено, либо захвачено противником в первые часы войны.

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Что характерно, Москва сейчас исполняет примерно то же самое. Практически всю свою армию она придвинула к своим западным границам, вдоль Балтии, Белоруссии и Украины. В случае начала войны с Украиной, все эти базы, склады, аэродромы, мосты и другая инфраструктура станут такой же законной целью, как и везде.

Слава богу, в полосе 100 км мы уже сейчас можем поражать все, что собрал противник, а возможно, и дальше, просто это не афишируется. Более того, им стоит подумать о том, что Украина уже наверняка предприняла какие-то меры для того, чтобы в случае войны, критически важные объекты противника вышли из строя.

Не зря у нас так серьезно "упаковались" полки спецназа. Они свой хлебушек едят не зря, и скорее всего, уже побродили по тылам противника с чувством, толком и расстановкой, оставив на память разнообразные подарки. Поэтому, им надо понимать, что в таком случае, "война по телевизору" уже не получится, она прилетит в их нефтебазу, в их мосты и железнодорожные узлы, и жизнь уже никогда не будет такой, как до начала войны.

Понятно, что и их армия нанесет ущерб Украине, но того, что сделает Украина в ответ, наверное, россияне себе еще не представляют, и думают, что любые и фокусы сойдут с рук лично им – но не получится. Мало того, начало такой войны неизбежно закончится патрулями миротворческих сил в их городах, которые будут проводить облавы по отлову военных преступников. А их самих будут считать дрянью, которую нужно держать исключительно за забором с колючей проволокой хотя бы потому, что свою собственную землю они разорили как саранча или смертельный вирус и пускать их на разорение других земель уже никто не позволит.

Что касается той публики, которая окопалась в Украине, но работает на московского фюрера, то она должна четко понимать разницу между военным положением и войной. Возможно, они думают, что в случае войны они что-то такое смогут сделать для ускорения оккупации, но им стоит понимать, что в этом случае игры закончатся, и многие из них давно "на карандаше" и потому любые их действия, описанные выше, будут иметь быстрые и наверное, неожиданные последствия.

А всем им стоит понимать еще один момент. Как это не покажется странным, в Украине уже есть часть общества, которая решила для себя, что войны с Московией не избежать, и если она случится в широком формате и без ограничений АТО или ООС, то эта часть реализует себя самым эффективным образом так, как Москва еще никогда не видела и даже не представляла себе. Причем, война однозначно уйдет на территорию Московии, а насколько далеко – можно только предполагать. Одно можно сказать с уверенностью, москвичи увидят такие фейерверки, что им такое не приходилось видеть нигде и никогда.

В общем, если Московия таки решится влезть к нам с дракой, то ее тут уже заждались и оформят эту драку основательно и трудолюбиво, как это привыкли делать украинцы.