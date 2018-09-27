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Если кто-то из моей команды станет Пашинским, сядет надолго – Гриценко

3.2тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко в случае победы на выборах президента Украины готов решительно очищать свою команду от тех, кто "проявит себя как мародер".

Такое заявление политик сделал в эфире ObozTV, комментируя скандалы с уголовным преследованием народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Сергея Пашинского ("Народный фронт").

"Не дай бог, кто-то из членов нашей команды, особенно из членов партии "Громадянська позиція", выйдет за рамки и проявит себя как мародер, или станет Пашинским или Розенблатом, я сейчас говорю - сядет первым и надолго!" – пообещал Гриценко.

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Он напомнил, что за прошлые годы в Украине никого из "крупных рыб" не посадили.

"Где Розенблат, где Пашинский, где все остальные?Они в судах сделали так, что мы еще должны всем миром извиняться. А Пашинский стрелял в живого человека из боевого пистолета", - возмутился политик.

Как сообщал ObozTV, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко также рассказал, с кем он рассчитывает объединить усилия на выборах.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Анатолий ГриценкоСергей ПашинскийБорислав Розенблат
Место
Украина
Объект
Громадянська позиція
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