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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Если избиратель Гриценко придет на выборы, "Гражданская позиция" пройдет в Раду – социолог

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При низкой явке "Гражданская позиция" имеет возможность набрать 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Такое мнение высказал социолог Дмитрий Дмитрук в комментарии "4 канала", сообщает пресс-служба политсилы.

"Гражданская позиция" Гриценко, согласно нескольким социологическим исследованиям, набирает почти 4,5%. Если избиратель Гриценко придет на участки, при низкой явке "Гражданская позиция" наберет более 5% и зайдет в Раду", – объяснил Дмитрук.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

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Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что в ВРУ попадает пять партий – "Гражданская позиция" на грани. По другим данным в парламент проходят четыре партии, еще две имеют шансы.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Анатолий Гриценко Дмитрий Дмитрук
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
соответственно если избиратель к гриценке не придет,то гражданская позиция пойдет на куй,что ,скорее всего ,и будет.
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