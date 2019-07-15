Если избиратель Гриценко придет на выборы, "Гражданская позиция" пройдет в Раду – социолог

При низкой явке "Гражданская позиция" имеет возможность набрать 5% на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля.

Такое мнение высказал социолог Дмитрий Дмитрук в комментарии "4 канала", сообщает пресс-служба политсилы.

"Гражданская позиция" Гриценко, согласно нескольким социологическим исследованиям, набирает почти 4,5%. Если избиратель Гриценко придет на участки, при низкой явке "Гражданская позиция" наберет более 5% и зайдет в Раду", – объяснил Дмитрук.

Анатолий Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Новости Гриценко снял новый ролик с шахматами

Как сообщал OBOZREVATEL, появилась информация о том, что в ВРУ попадает пять партий – "Гражданская позиция" на грани. По другим данным в парламент проходят четыре партии, еще две имеют шансы.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся