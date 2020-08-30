Если Фокина не уволят, Украина будет реализовывать план Путина, – Бутусов

Если президент Украины Владимир Зеленский не опровергнет заявление первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина об особом статусе и всеобщей амнистии, это будет иметь тяжелые последствия для власти.

Об этом написал в Facebook блогер и журналист Юрий Бутусов. Он назвал заявление Фокина капитуляцией перед Путиным и признанием оккупации Донбасса и Крыма.

Бутусов напомнил, что Зеленский назначил в ТКГ близкого к Медведчуку Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой – главы ОП Андрея Ермака.

"Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс – причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента", – написал журналист.

Он предположил, что, если Фокина не уволят из ТКГ, а Зеленский не осудит это его заявление и не отстранит Ермака от ведения переговоров с представителем Путина, значит действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот “предательский” план.

"Значит, объявление прекращения огня на фронте – это не временный шаг, как обещает военное руководство – а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления – как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье", – отметил блогер.

По его мнению, если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе.

"По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50 % хотят вступления Украины в НАТО. Перемирие на Донбассе на условиях Путина – это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют – но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал", – подчеркнул Бутусов.

Бутусов назвал заявление Фокина капитуляцией перед Путиным. Facebook Юрия Бутусова

Если Зеленский попытается реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит сопротивление в обществе. Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам.

Витольд Фокин предложил пойти с Россией на компромисс ради выполнения Минских соглашений, в частности провести всеобщую амнистию.