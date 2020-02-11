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11 февраля • обновлено в 17:16
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"Если договоримся": Зеленский назвал сроки выборов на Донбассе

2.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шанс того, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране, есть. Вместе с тем он не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

Своими предположениями глава государства поделился в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну, и он считает это важным символом. При этом Зеленский подчеркнул, что выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований.

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", – сказал президент.

Он добавил, что многое станет понятно после очередного саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – полагает Зеленский.

Также в этом контексте глава государства затронул и вопрос обмена удерживаемыми лицами. По его словам, списки этих людей длинные и их нужно разбивать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", – рассказал президент.

Говоря о вероятности замораживания конфликта, Зеленский отметил, что этот процесс ничем не будет отличаться от того, что происходит сейчас.

"Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "нормандии" останется на своем месте", – спрогнозировал он.

Подытоживая, Зеленский добавил, что главное, о чем нужно думать, – это "о людях, которые там живут в войне и про тех, кто уехал, но хочет вернуться".

"На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили, и поэтому мы обязаны попробовать договориться", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
А кто этому идиоту сказал, что будет саммит? После того, что он под коксом наплёл в Польше в угоду Дуде, с ним вообще никто разговаривать не будет. Авансы кончились, пошли долги.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а как это будет выглядеть.выборы.ну никак не представляю
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Какой же зеля идиот... Неужели он сам верит, в то что говорит??? Кто на той стороне ждёт Украину???? Д,Б!!!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Андрущенко Владимир, идиот - это такие как ты, которые сидят в своих тёплых сарайчиках и думают, что их это не коснётся ! Копай схрон поглубже, в нём тебя и ...
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