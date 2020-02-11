"Если договоримся": Зеленский назвал сроки выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шанс того, что выборы на Донбассе состоятся осенью 2020 года одновременно с местными выборами по всей стране, есть. Вместе с тем он не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта.

Своими предположениями глава государства поделился в интервью Интерфакс-Украина. По его словам, местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну, и он считает это важным символом. При этом Зеленский подчеркнул, что выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований.

"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того, чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство", – сказал президент.

Он добавил, что многое станет понятно после очередного саммита "нормандской четверки", который запланирован на апрель. "Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – полагает Зеленский.

Также в этом контексте глава государства затронул и вопрос обмена удерживаемыми лицами. По его словам, списки этих людей длинные и их нужно разбивать.

Владимир Зеленский

"На той стороне около 200 наших, у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов", – рассказал президент.

Говоря о вероятности замораживания конфликта, Зеленский отметил, что этот процесс ничем не будет отличаться от того, что происходит сейчас.

"Разведение по всей линии – это долгий процесс, который займет много лет. Настолько долгий, что вряд ли кто-то из лидеров "нормандии" останется на своем месте", – спрогнозировал он.

Подытоживая, Зеленский добавил, что главное, о чем нужно думать, – это "о людях, которые там живут в войне и про тех, кто уехал, но хочет вернуться".

"На оккупированной территории много людей, которые хотят, чтобы их не бросили, и поэтому мы обязаны попробовать договориться", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 февраля тогдашний помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак также заявил, что в конце октября Украина, вероятно, сможет провести местные выборы на всей территории, включая оккупированный Донбасс.

Однако глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель считает, что подготовить и провести демократические выборы на оккупированных территориях в конце октября 2020 года практически невозможно.

В свою очередь глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в нынешних условиях проводить выборы на временно оккупированных территориях Донбасса нельзя.

Прежде должны быть выполнены минимум три ключевых условия: полное прекращение огня, отвод российских войск вплоть до Ростова и получение украинской властью контроля над ситуацией.

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