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14 января • обновлено в 08:57
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"Если бы не США с Ираном!" Премьер Канады обрушился с обвинениями из-за катастрофы самолета МАУ

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном, унесшей жизни 176 людей, среди которых и его соотечественники, можно было избежать.

По его словам, трагедии бы не случилось, если бы не обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также военные столкновения между США и Ираном. Об этом он рассказал в интервью Global News.

"Если бы не было напряженности, если бы в регионе не было эскалации в последнее время, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", – отметил Трюдо.

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Джастин Трюдо пожаловался на военные конфликты на Ближнем Востоке

Джастин Трюдо пожаловался на военные конфликты на Ближнем Востоке

Он также подчеркнул, что теперь все должны работать над тем, чтобы снизить эту напряженность и решить все вопросы невоенным путем.

"Это то, что происходит, когда у вас конфликт и война. Невинные жертвы несут на себе этот удар, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не включает дальнейшие конфликты и убийства", – добавил Трюдо.

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Автор
Марта Рок
Темы
Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада
Теги
разбился самолет Авиакатастрофа Boeing
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, каким боком ПВО Украины к ПВО Ирана, которое продали последним россияне и «научили» пользоваться ....
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hunt andres
hunt andres
Кен взбунтовался)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Такой же вопрос к иранцам, как когда-то к щенэвмэрлым. Какого беса вы не закрыли небо для полётов? В то время, когда бодаетесь со Штатами и включили ПВО?
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