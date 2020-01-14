"Если бы не США с Ираном!" Премьер Канады обрушился с обвинениями из-за катастрофы самолета МАУ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном, унесшей жизни 176 людей, среди которых и его соотечественники, можно было избежать.

По его словам, трагедии бы не случилось, если бы не обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также военные столкновения между США и Ираном. Об этом он рассказал в интервью Global News.

"Если бы не было напряженности, если бы в регионе не было эскалации в последнее время, эти канадцы были бы сейчас дома со своими семьями", – отметил Трюдо.

Джастин Трюдо пожаловался на военные конфликты на Ближнем Востоке

Он также подчеркнул, что теперь все должны работать над тем, чтобы снизить эту напряженность и решить все вопросы невоенным путем.

"Это то, что происходит, когда у вас конфликт и война. Невинные жертвы несут на себе этот удар, и это напоминает, почему всем нам нужно так усердно работать над деэскалацией, продвигаться вперед, чтобы снизить напряженность и найти путь, который не включает дальнейшие конфликты и убийства", – добавил Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джастином Трюдо катастрофу с самолетом МАУ.

Позже Трюдо заявил, что у него все еще есть много вопросов по поводу сбитого Ираном украинского Boeing 737.

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