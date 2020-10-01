Еще одна "слуга народа" заболела COVID-19

Народный депутат от "Слуги народа" с Житомирщины Татьяна Грищенко заболела коронавирусом.

На своей странице в Facebook Грищенко отметила, что лечится дома на самоизоляции.

"Тест на COVID-19 дал положительный результат, поэтому и я держусь на позитиве. На данный момент нахожусь на самоизоляции дома. Самочувствие, насколько может быть нормальным в данной ситуации, так и есть. Лица, с которыми контактировала последнее время, предупреждены", – написала она.

Нардеп также рассказала, что среди симптомов у нее – отсутствие вкуса и запаха.

"Немного заболело чувство вкуса и восприятия запахов, но желание работать слабее не стало. Буду активно участвовать в работе своего профильного комитета в режиме онлайн. Всем землякам и соотечественникам желаю крепкого здоровья. Берегите себя и своих родных!" – написала Грищенко.

Напомним, в Житомирской ОГА коронавирусом заболела заместитель председателя облгосадминистрации Вера Рогова. Двумя неделями ранее COVID-19 диагностировали у председателя Житомирского областного совета Владимира Ширмы.

Отметим, за последние несколько дней коронавирусом заразились 10 человек как в сессионном зале, так и в Аппарате ВР.

29 сентября стало известно, что COVID-19 заболели глава партии "Голос" Кира Рудик, пятый президент и нардеп от "Евросолидарности" Петр Порошенко, а также нардеп от "Слуги народа", чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк. 30 сентября коронавирус во второй раз диагностировали у нардепа Яны Зинкевич. Среди заразившихся COVID-19 также нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко. Кроме того, на самоизоляции с воспалением легких находится лидер партии Александр Корниенко.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса среди депутатов Рада изменила график работы: пленарные заседания в четверг и пятницу будут заменены на работу в комитетах, следующие две недели 5-9 октября и 12-16 октября депутаты также станут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. Заседание Верховной Рады состоится лишь 20 октября.

Татьяна Грищенко/Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Харьковская область стала лидером по выявленным случаям коронавируса в Украине за последние сутки – его диагностировали у 549 человек.