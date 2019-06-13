"Еще один российский плацдарм!" Климкин назвал новую угрозу для Украины

Кризис в Молдове, где 9 июня вспыхнули массовые протесты, может навредить Украине.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "1+1", отметив важность реального политического диалога.

"Для нас важно, чтобы Молдова была демократической и европейской. Если там будет создан еще один российский плацдарм, тогда это угроза для всего украинского юга. Нам и сейчас известно, что дополнительный российский спецназ находится в Приднестровье, все это отслеживается. И нам важно, чтобы реальный диалог в Молдове привел к правовым и демократическим решениям", - сказал он.

"Что меня беспокоит, не только, что создается определенная аура относительно того, готовы ли такие страны, как Украина и Молдова, к членству в Евросоюзе, меня очень беспокоит, что не будет прогресса в переговорах. Тогда будет необходимость в дополнительных внешних усилиях, и мы к этому готовы. Вы знаете, Виктор Крыжановский очень активные переговоры сейчас в Кишиневе ведет и не только он", - пояснил министр.

Павел Климкин ТСН

По его словам, когда включаются внешние факторы, это всегда уменьшение субъектности.

"Я очень боюсь, что после того, что может происходить в Молдове, такая же модель у кого-то появится в уме в отношении Украины. Кто-то захочет решать, то за нашей спиной, скажет: "Так проще – давайте поможем, давайте поговорим, а потом предложим Украине уже согласованное решение", - подчеркнул Климкин.

К сожалению, по его мнению, угроза этого, может, не очень небольшая, но очень реальная, и этого будем пытаться избежать при любых условиях, поскольку этот принцип – "ничего относительно Украины без Украины" – должен быть абсолютной мантрой.

"И именно это, если хотите, мне очень не нравится относительно ситуации в Молдове. Я уверен, что решение будет найдено. Есть несколько опций, которые мы обсуждаем, сознательно не буду говорить, чтобы меня не обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. Мы должны помочь нашим молдавским друзьям, но помочь так, чтобы модель такого проактивного медиаторства не была нужна для Украины", - заключил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 июня в столице Молдовы люди вышли на ночной протест против парламентского кризиса и назначения Кабинета министров. Вскоре суд временно отстранил Додона за нарушение Конституции.

По словам экспертов, Россия навязывает Молдове "донбасский сценарий", при котором Приднестровье будет иметь больше прав, чем остальная территория государства.

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