Еще один нардеп заразился коронавирусом
Внефракционный народный депутат Украины Максим Ефимов сообщил, что заразился коронавирусом.
Об этом член депутатской группы "Довіра" сообщил на странице в Facebook 4 октября. "Вот и пришло время мне тоже немножко поболеть", – сказал политик в своем видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Он уточнил, что почувствовал небольшое недомогание 3 октября. К вечеру того же дня самочувствие ухудшилось, политик пожаловался на боли в голове.
Ефимов сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он признался, что расстроился, потому что у него было запланировано множество встреч и "работы непочатый край".
Напомним, что за последнюю неделю коронавирусом заразилось много других политиков. Среди них лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич,нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.
Как писал OBOZREVATEL:
Пятого президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. До этого у него обнаружили коронавирус.
СМИ также сообщили о заражении COVID-19 директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.