Еще один нардеп заразился коронавирусом

Внефракционный народный депутат Украины Максим Ефимов сообщил, что заразился коронавирусом.

Об этом член депутатской группы "Довіра" сообщил на странице в Facebook 4 октября. "Вот и пришло время мне тоже немножко поболеть", – сказал политик в своем видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что почувствовал небольшое недомогание 3 октября. К вечеру того же дня самочувствие ухудшилось, политик пожаловался на боли в голове.

Ефимов сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Он признался, что расстроился, потому что у него было запланировано множество встреч и "работы непочатый край".

Напомним, что за последнюю неделю коронавирусом заразилось много других политиков. Среди них лидер политической партии "За майбутнє" Игорь Палица, лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель фракции Александр Корниенко, глава партии "Голос" Кира Рудик, нардеп от "Слуги народа" и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк, нардеп Яна Зинкевич,нардеп от "Слуги народа" Артем Культенко.

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