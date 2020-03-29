Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом COVID-19.
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Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом COVID-19.
Новость дополняется.
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В мире коронавирусом заражены более 678 тыс. человек, почти 32 тыс. скончались, более 146 тыс. вылечились.
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