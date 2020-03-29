Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом

В мире коронавирусом заражены более 678 тыс. человек, почти 32 тыс. скончались, более 146 тыс. вылечились.

Коронавирусом в Украине заразились 418 человек. За сутки добавилось еще 109 случаев

Комаровский рассказал, какие лекарства должны быть в аптечке при коронавирусе

Бывший замглавы Киевской ОГА Мищенко умер от коронавируса

Как передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение