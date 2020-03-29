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29 марта • обновлено в 17:27
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Еще один нардеп от "Слуги народа" заразился коронавирусом

11.9т
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Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом COVID-19.

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Автор
Кирилл Лютый
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