Еще до Януковича: эксперт сделал заявление о холодной войне России против Украины

Россия начала первый этап холодной войны против Украины еще в 2007-2008 годах с целью помешать европейской интеграции государства.

Об этом в интервью "Фактам" сказал военный эксперт и директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Холодная война была направлена на то, чтобы не допустить ситуации, когда наша страна может получить ПДЧ [план действий по членству в НАТО]. Вследствие многопланового воздействия России ПДЧ мы не получили. В Кремле на какое-то время успокоились и начали выдвигать идею примирения. Но едва Украина снова начала сближение с НАТО и Евросоюзом, началось давление. Причем еще более мощное, чем раньше. В том числе и через военную агрессию", – заявил он.

Эксперт также опроверг тезис российской пропаганды о "братских народах", напомнив, что антиукраинскую политику Москва проводила всегда, при любой власти.

"Чтобы быть равноправными партнерами, нужно достичь некоего паритета в своих возможностях. Когда это может случиться? Возможно, в каком-нибудь 2600 году. Россия оказывала давление на Украину во все времена, как только появилась Российская империя. И это давление лишь усиливалось. В конце XIX века вообще запретили украинский язык. Начали искоренять украинскую культуру. Такая же политика проводилась и во времена СССР", – добавил Бадрак.

Валентин Бадрак cacds.org.ua

Как писал OBOZREVATEL, Россия официально раскритиковала президента Владимира Зеленского за первый год его пребывания на должности, выдвинув ему ряд абсурдных обвинений.