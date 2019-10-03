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4 октября • обновлено в 00:55
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"Еще более масштабный": Пристайко анонсировал скорый обмен между Украиной и Россией

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что новый этап обмена пленными состоится уже на следующей неделе, то есть с 7 октября.

Об этом он сказал в четверг, 3 октября, в прямом эфире политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1, не уточнив деталей договоренностей с РФ по данному вопросу.

"В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен", – сказал он.

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Позже, отвечая на вопрос ведущей ток-шоу Натальи Мосейчук о судьбе осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко, министр намекнул на возможный обмен.

"Завтра [4 октября президент Беларуси Александр Лукашенко должен приехать в Украину] будет то, о чем СМИ смогут с радостью рассказать", – ответил Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Скрин видео

Напомним, на недавнем брифинге президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время мирных переговоров в Минске 1 октября обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения удерживаемых лиц.

Также украинский глава рассказал о достижении договоренности о начале разведения войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

В качестве примера успешного разведения сил и средств он назвал ситуацию в Станице Луганской, где восстанавливается пешеходный мост.

Как писал OBOZREVATEL, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик объявил, что разведение сил и средств обеих сторон на Донбассе у городов Петровское и Золотое Луганской области начнется в понедельник, 7 октября.

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Темы
Обмен пленными Российско-украинский конфликт Украинские политзаключенные в России
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Теги
политика политзаключенный Министерство иностранных дел Украины
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Santi Amonito
Santi Amonito
Это с какого х*я ху*ло стало таким "добреньким"?, - это уже попахивает гебливым договорнячком: "я тебе зе-я" подсоблю, мне все равно они до жо*пы, а ты мне отплатишь "разворотом на 180°" - мол, этого никто и не заметит." Трючок ху*ла известный, такое уже было - до сих пор один такой боиться носа казать дальше растова. Пока будет существовать это лживое террористическое чмо - ху*ло, этот "обменный процесс" будет бесконечным - факт признанный в мире и оно им манипулирует. Главное, чтобы команда "зе-я" в него не втянулась, как ишак с привязанной морковкой и не выставляло, как свои постоянные "достижения". В противном случае, судьба "квартальщика" позавидует судьбе "юхо-восточнага" овоща.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Santi Amonito, ты грозишься отсосать у ЗЕ?
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