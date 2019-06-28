"ЕС" заявляет о запланированных обысках в "открытом офисе" партии и грязной кампанию по дискредитации украинской армии

В "Открытом офисе" партии "Европейская Солидарность" планируются обыски, которые имеют целью парализовать работу избирательного штаба партии. Кроме того, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных Сил. Об этом на брифинге сообщила народный депутат Украины, член команды "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар.

Пресс-служба "Европейской солидарности"

"Из разным и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе ЕС. Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает – это основания и причины? Мы видим в этом сугубо политические мотивы – как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской Солидарности". Но мы не позволим этого сделать", – отметила Виктория Сюмар.

"Маски-шоу собираются устраивать ради шоу, которое имеет целью прикрыть неспособность выполнить обещания, данные в ходе президентских выборов", – убеждена Сюмар.

Она также акцентировала на том, что второй раз за последние полгода голословные обвинения в адрес армии, волонтеров и оборонного комплекса сделали ключевым элементом предвыборных технологий.

"Это уже было. Где результаты расследования? Но на этот раз целятся будто в конкретных лиц, а на самом деле бьют по всем, кто защищал и защищает страну. Когда имитация расследований с псевдообвинениями раздаются за считанные недели до выборов – это не может не быть технологии. Это прямая избирательная технология", – убеждена Виктория Сюмар.

"Мы считаем это местью за нашу активную позицию по реваншистским событиям, которые происходят в Украине. Именно наша политическая сила сегодня оспаривает попытку нивелировать декоммунизацию и право украинцев на свою историю. Именно наши активисты были рядом со студентами национального университета имени Шевченко, которые протестовали против назначения создателя системы юридических репрессий Януковича Андрея Портнова профессором кафедры конституционного права. Наши члены делегации в ПАСЕ занимают откровенную антироссийскую позицию и сформировали целую коалицию стран, которые поддержали Украину и покинули зал ПАСЕ", – напомнила депутат.

Она отметила, что эти действия не имеют ничего общего с правом и являются примитивными способами политического запугивания, которые странным образом объединили публичные "позиции" Портнова и ГБР.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова в черном штабе против партии ЕС. А особый вопрос – каким образом и на основании чего он получает данные от государственного бюро расследований. По-моему, прямой слив через Трубу информации Портнову – это слив информации России, явно ослабляет украинскую армию", – предостерегает Сюмар.

В качестве примеров она привела решение Бориспольского суда по обыскам одного из членов списка "Европейской Солидарности". "Не подследственность ГБР, не указан следователь, а следователь не знает статус Бирюкова – или он подозреваемый, или свидетель", – отметила Виктория Сюмар.

"Такие действия, заявления и шаги вызывают у нас иронию. Ведь в ЕС собрались все те, кто в 2014 году противостоял не мелким шулерам и обвинителям майдановцев. А те, кто прямо противостоял Путину и его войскам. По дипломатических фронтах, так и на фронтах реальным. И мы точно не боимся называть фамилии Путин, Портнов, которые стремятся уничтожению Украины как независимого государства", – отметила член команды" Европейская Солидарность ".

Она также сообщила, что "Европейская Солидарность" будет обращаться и к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам. Партия и впредь будет последовательно защищать украинские интересы и стоять на пути всем проявлениям пророссийского реванша.

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