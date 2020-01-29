"ЕС" выросла, а "Голос" просел: украинцы рассказали, кого бы выбрали на выборах в Раду

Текущие рейтинги партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батьківщина" среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах в Верховную Раду 21 июля. Тем временем, уровень поддержки "Европейской солидарности" вырос в полтора раза, а у "Голоса" просел более, чем на половину.
Об этом свидетельствуют итоги исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 17 по 21 января по заказу OBOZREVATEL.
Так, согласно результатам опроса, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, те избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, чаще всего отдали бы свой голос за:
партию "Слуга народа" (45,4%).
13,8% – за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".
12,3% – за партию "Европейская солидарность".
8% – за ВО "Батьківщина".
5,2% – за партию "Сила и честь".
2,9% – за партию "Гражданская позиция".
2,9% – за Радикальную партию Олега Ляшко.
2,5% – за партию "Голос".
2,2% – за партию "Украинская стратегия Гройсмана".
1,6% – за ВО "Свобода".
0,9% – за партию "Оппозиционный блок".
0,6% – за партию "Национальный корпус".
0,5% – за "Партию Шария".
1,1% – за другие партии.
Выборы
"РБК-Украина"
Примечательно, что во всех макрорегионах "Слуга народа" является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах второе место занимает "Европейская солидарность", а третье – ВО "Батькивщина". В восточном и южном регионах второй показатель имеет "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В ходе проведенного опроса было учтено мнение 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Выборка представляет взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября было зафиксировано значительное снижение рейтинга у партии власти "Слуга народа" – на 8,1% по сравнению с аналогичным исследованием в конце октября. Так, в октябре за "слуг" проголосовали бы 44% украинцев, тогда как уже в ноябре только 35,9%.
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